Aquaridenstrom: Sternschnuppen im Juli

Von Mitte Juli bis Mitte August tauchen die Meteore des Aquaridenstroms auf. Pro Stunde ist mit zwanzig bis 25 Sternschnuppen zu rechnen.

Von Mitte Juli bis Mitte August tauchen die Meteore des Aquaridenstromes auf. Sie scheinen dem Sternbild Wassermann zu entströmen. Das Maximum ist am. Juli in den Stunden nach Mitternacht zu erwarten. Pro Stunde ist mit zwanzig bisSternschnuppen zu rechnen (Was ist eine Sternschnuppe ? Das erfahren Sie hier ). Da eine einzelne Person immer nur einen Bruchteil des Himmels gleichzeitig überblicken kann, sieht sie nur alle fünf bis zehn Minuten eine Aquaride. Die Sternschnuppen dieses Stromes sind Bruchstücke des Kometen 96 P/​Machholz

