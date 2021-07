Bosch AS: Vereinbarungen zum Standortkonzept abgeschlossen

Foto: bosch

Die Vereinbarungen zum Eckpunktepapier für die Zukunft des Bosch-​Standorts Schwäbisch Gmünd sind abgeschlossen. Mit dem Resultat sind Arbeitgeber, Betriebsrat und IG Metall gleichermaßen zufrieden, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen.

Donnerstag, 01. Juli 2021

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



Als zentrale Punkte der Vereinbarung sind Investitionen von Bosch AS in Höhe von 350 Millionen Euro bis 2026 , die Zukunft der Ausbildung sei gesichert, es gebe keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2026 . Das Unternehmen und der Betriebsrat wollen im Zukunftsbeirat an der Umsetzung des Standortkonzepts arbeiten. Im Gegenzug müssen die Personalkosten gesenkt werden.





In der Rems-​Zeitung am 2 . Juli kommentieren die jeweiligen Vertreter der Verhandlungsparteien den Abschluss.



