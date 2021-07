Kampf gegen Corona: Sonntag ist Johnson & Johnson-Impfaktion ohne Terminbuchung

Foto: tv

Am Sonntag, 4 . Juli, bietet der Ostalbkreis im Kreisimpfzentrum Aalen zwischen 16 . 30 Uhr und 20 . 30 Uhr einen Sondertermin für Impfungen, dieses Mal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, an. Zur Verfügung stehen laut einer Pressemitteilung des Landrastamtes 500 Impfdosen.

Samstag, 03. Juli 2021

Heino Schütte

59 Sekunden Lesedauer



18

158

324

107

63

70

80

Für die Immunisierung reicht bei diesem Impfstoff eine einmalige Impfung. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich, die Termine werden spontan vor Ort in der Reihenfolge des Eintreffens der Impfwilligen vergeben.Impfen lassen können sich Erwachsene abJahren, die bisher noch keine Impfung erhalten haben und die ihren Erstwohnsitz im Ostalbkreis haben. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte, der Impfausweis sowie ggf. medizinische Unterlagen (zum Beispiel Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste – falls vorhanden). Bei Personen, die unter Betreuung stehen, muss der Betreuerausweis der Begleitperson vorgelegt werden. „Um den Impffortschritt zu forcieren, werden wir künftig weitere Impfaktionen anbieten“, kündigte Landrat Dr. Joachim Bläse am Freitag in einer Pressemitteilung an. Seit dem Impfbeginn haben nach Angaben des LandratsamtesBürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis eine Erst– undeine Zweitimpfung erhalten. Somit ist ein gutes Drittel der Einwohner voll gegen Corona geimpft. „Ziel muss es sein, die Herdenimmunität zu erreichen, also eine Impfquote vonbisProzent, damit wir die jetzt erreichten Öffnungen auch über den Herbst und Winter halten können“, wirbt Bläse und appelliert an alle, die bislang noch nicht geimpft sind, sich um einen Termin bei den niedergelassenen Ärzten oder in den Impfzentren zu bemühen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



77 Aufrufe

237 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb