Corona-​Inzidenz: Neue Lockerungen im Ostalbkreis

Foto: picture alliance /​Bildagentur-​online/​Ohde | Bildagentur-​online/​Ohde

Am Mittwoch treten im Ostalbkreis neue Lockerungen in Kraft. Dann gelten Regeln der Inzidenzstufe 1 — alle Fragen und Antworten auf einen Blick:

Dienstag, 06. Juli 2021

Thorsten Vaas

3 Minuten Lesedauer



7

5

1

10

1

25

300

300

1

500

300

500

30

60

3

1

3

3

1

1

500

300

500

30

60

3

3

6

2

95

1

5

1

5

Die-​Tage-​Inzidenz liegt im Ostalbkreis am Dienstag beiund damit den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von. Somit gelten ab Mittwoch die Regeln der InzidenzstufeEs dürfen sich maximalPersonen treffen — ohne Beschränkungen auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten. Geimpfte sowie genesene Personen werden nicht mitgezählt. Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht gelten nicht.Private Veranstaltungen wie Geburtstage oder Hochzeitsfeiern sind im Freien mit maximalPersonen und in geschlossenen Räumen ebenfalls mit maximalPersonen, aber hierbei müssen die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sein. Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht gelten nicht. Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden.Öffentliche Veranstaltungen wie Theater, Oper, Konzerte oder Flohmärkte sind im Freien mit maximalPersonen zulässig. Bei überTeilnehmenden gilt Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen gilt eine Beschränkung auf maximalPersonen. Alternativ dürfen max.Prozent der Raumkapazität genutzt werden. Oder es dürfen maximalProzent der Raumkapazität genutzt werden ohne Abstandsgebot, dann müssen aber die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sein. Generell gilt, dass ein Hygienekonzept vorliegen muss und die Kontaktdaten müssen erhoben werden.Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Hochseilgärten oder Schwimmbäder dürfen im Freien und in geschlossenen Räumen eine unbeschränkte Personenzahl zulassen. Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. In der Praxis können sich aus dem Abstandsgebot oder hygienischen Vorgaben Personenbeschränkungen ergeben. Für Schwimmbäder gelten zusätzliche Vorgaben zur Begrenzung der Personen in den Becken.ußerschulische und berufliche Bildung wie VHS oder Jugendkunstgruppen: Ohne besondere Regelung und ohne Beschränkung der Personenzahl. Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden.Im Freien und in geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der Personenzahl. Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden.Ohne besondere Regelung und ohne Beschränkung der Personenanzahl. Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. In Betriebskantinen und Mensen: Nutzung durch Angehörige der Einrichtung ohne besondere Regelungen gestattet.Ohne besondere Regelungen. Es ist ein Hygienekonzept erforderlich.Wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, dann gelten dieG (vollständig geimpft, genesen, getestet)Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Im Freien und in geschlossenen RäumenPerson je angefangeneqm oder ohne Beschränkung der Personenzahl, sofern diese geimpft, genesen oder getestet sind.Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Ansonsten ohne besondere Regelungen.Für den touristischen Verkehr (wie Schifffahrt, Seilbahnen, touristischer Busverkehr) gilt: Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Es gilt „G“ — also geimpft, genesen, getestet. Ohne Beschränkung der Personenzahl.Der Betrieb von Diskotheken, Clubs und ähnlichen Einrichtungen ist in Inzidenzstufenur mit einer Person je angefangene zehn Quadratmeter zulässig, wobei der Zutritt nur nach Vorlage eines Test-​, Impf– oder Genesenennachweises zulässig ist.Im Freien und in geschlossenen Räumen ohne besondere Regelungen. Für Sportstätten gelten die zusätzlichen Vorgaben der Corona-​Verordnung Sport. Bei Wettkampfveranstaltungen im Sport: Es muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Im Freien mit maximalPersonen, bei mehr alsPersonen gilt Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen maximalPersonen oder maximalProzent der Kapazität oder maximalProzent der Kapazität ohne Abstandsgebot mit „G“ — geimpft, genesen, getestetEs muss ein Hygienekonzept vorliegen und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Nur mit „G“ — geimpft, genesen, getestet.Soweit in den einzelnen Lebensbereichen nicht anders angegeben, gilt generell in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht für Personen abJahre. Dabei ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Zulässig sind auch FFP-​Masken oder KN-​Masken. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn ein Abstand von mindestensMetern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Ausnahmen: In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben. Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand vonMetern zu anderen Personen dauerhaft eingehalten werden kann. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können und eine entsprechende ärztliche Bescheinigung haben.Das Land Baden-​Württemberg stellt zu den einzelnen Lebensbereichen bzw. zur Corona-​Verordnung eine umfangreiche FAQ-​Liste auf seiner Homepage zur Verfügung. Alle Regeln auf einen Blick finden Sie hier

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

817 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen