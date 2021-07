Corona-​Pandemie: Wie gefährlich infizierte Tiere sind

Foto: gbr

Das Coronavirus verbreitet sich ohne Schutz leicht unter Menschen. Kehren Virusvarianten von Tieren zurück?

Dienstag, 06. Juli 2021

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



2

„Leider respektiert dieses Virus Barrieren zwischen Arten nicht so gut wie die meisten anderen Krankheitserreger“, sagte der Mikrobiologe und Veterinärmediziner Fabian Leendertz https://​de​.wikipedia​.org/​w​i​k​i​/​F​a​b​i​a​n​_​L​e​e​n​dertz vom Robert-​Koch-​Institut https://​www​.rki​.de/​D​E​/​H​o​m​e​/​h​o​m​e​p​a​g​e​_​n​o​d​e​.html in Berlin. Wie der Wissenschaftler sagt, können sich mit den klassischen viralen Atemwegserkrankungen in der Regel höchstens engste Verwandte des Menschen im Tierreich anstecken, etwa Gorillas und Schimpansen. Bei Sars-​CoV-​hingegen seien bereits Übertragungen auf Nerze, Katzen und weitere Tierarten nachgewiesen. Das Spektrum an empfänglichen Arten sei damit größer als gewohnt. Und es verbreitert sich offenbar noch weiter.Ob in Wildtieren in Deutschland Ansteckungsketten laufen, lesen Sie auf der Wissenswert-​Seite im iKioskhttps://www.ikiosk.de/shop/epaper/rems-zeitung.html

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



125 Aufrufe

127 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen