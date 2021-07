Heubach-​Buch: Anwohner fühlen sich vom Verkehr erdrückt

Foto: gbr

Ein kleiner Heubacher Stadtteil fühlt sich erdrückt vom Durchgangsverkehr: Täglich 13 000 Fahrzeuge belasten die Anwohner in Buch nicht nur mit Lärm und Abgasen.

Dienstag, 06. Juli 2021

Gerold Bauer

An einigen neuralgischen Punkten droht auch Gefahr, weil sich Fußgänger, Radfahrer, Autos und Lkw gegenseitig im Weg sind. Mit einer Protestaktion am Montagabend machten die Dorfbewohner auf diese Probleme aufmerksam und hoffen unter anderem auf die Entlastung durch einen beschleunigten Bau der Heubacher Nordumgehung.





Die Rems-​Zeitung hörte sich die Sorgen der Menschen in Heubach-​Buch an und berichtet darüber in der Ausgabe vom 6 . Juli!



