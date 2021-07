Durlangen hat einen Rathaus-​Kater

Foto: gbr

Einen Amtsschimmel soll es ja – zumindest dem Hörensagen nach – in recht vielen Verwaltungen geben. In Durlangen residiert jedoch ein Kater im Rathaus und teilt sich dort sein Dienstzimmer mit dem Schultes.

Mittwoch, 07. Juli 2021

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



„Gestatten, mein Name ist Moppel – ich bin der Rathaus-​Kater von Durlangen!“ Vom Alter her könnte der Stubentiger schon längst, wie andere Beamte auch, in Pension gehen — aber ihm gefällt es offensichtlich im Amtszimmer des Bürgermeisters und in den Korridoren so gut, dass er davon nichts wissen will. Kein Wunder, denn er ist der unumstrittene König der Herzen inmitten von Schreibtischen, Computern und Aktenordnern.







Die Rems-​Zeitung hat den Rathaus-​Kater besucht und berichtet am 7 . Juli über ihn!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



159 Aufrufe

113 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen