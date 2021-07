Kommentar: Eine Stadt muss sich wandeln

Während sich rings um die Gmünder Innenstadt mit den Gartenschauen eine Oase entwickelt hat, wirkt der Stadtkern an manchen Stellen geradezu trostlos. Wo ist die urbane Natur, die es schon einmal gab? Ein Kommentar.

Es braucht ein Konzept statt mobiler Bäume. Eine Stadt wie Schwäbisch Gmünd muss sich wandeln und der Tatsache nähern, dass Onlineshopping Händlern in den Städten gewaltig zusetzt. Es gilt, sie mit Rahmenbedingungen zu unterstützen, die vielerorts unter dem Begriff Aufenthaltsqualität verschmelzen. Was sie ausmacht? Mehr als nur mobile Bäume. Es geht um urbanes Grün – ein Konzept aus Licht, Schatten, Bäume, Sträucher, Blumen, Sitzgelegenheiten, Wasser und mehr. Frei Haus gibt es dazu Klimaschutz: Pflanzen wandeln COum, bieten Hitzeschutz, reduzieren den Umgebungslärm. Ob daran damals gedacht wurde, als einstens in der Bocksgasse das Grün beseitigt wurde? Wohl kaum. Heute allerdings weiß man es besser. Nun ist es an der Zeit, dass sich die Stadt erneut wandelt und ein Konzept auf die Beine stellt, das Natur in der Innenstadt zulässt. Dann bietet Schwäbisch Gmünd das, was Onlineshopping nie bieten kann: ein Einkaufserlebnis.

