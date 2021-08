Neues Schuljahr am HBG Gmünd: Neue Räumlichkeiten fertiggestellt

850 Schüler werden im kommenden Schuljahr das Gmünder Hans-​Baldung-​Gymnasium besuchen; das sind 120 Schüler mehr als noch im vergangenen Schuljahr. Platzprobleme gibt es keine – die Aufstockung des Fachklassenbaus ist fertiggestellt.

Mittwoch, 11. August 2021

Nicole Beuther

Über die Maßnahme und die Details berichtet die RZ in der Donnerstagausgabe.



Der G-​Zug am HBG ist der Grund, weshalb die Schüleranzahl an dem Gymnasium im kommenden Schuljahr sehr viel größer sein wird als noch im vergangenen Schuljahr – Abschlussklassen gab esnicht.„Wir brauchen die Räume. Wir hätten sonst gar nicht gewusst, wie wir das machen sollen“, so Veit Botsch, als er am Mittwoch zum Vor-​Ort-​Termin erschien. In die Worte des Schulleiters mischte sich eine große Portion Erleichterung – pünktlich zum Schuljahr/​ist die Aufstockung fertiggestellt; fünf weitere Klassenräume stehen zur Verfügung.

