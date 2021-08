Schulmuseum in Gmünd: Wegen Fensterarbeiten bald geschlossen

Foto: nb

Ab September sind die Räumlichkeiten des Gmünder Schulmuseum für die Öffentlichkeit einige Zeit geschlossen, Grund sind Arbeiten an den Fenstern. An den drei kommenden Wochenenden hat das Museum aber noch geöffnet.

Mittwoch, 11. August 2021

Nicole Beuther

Nach Abschluss der Arbeiten wird das Schulmuseum wieder aufgebaut, eine Ausstellung aber wird nicht mehr zu sehen sein: Das Wechselzimmer mit dem Thema „Lob und Tadel“. Es ist eines von insgesamt 30 Wechselzimmern, die hier in den kommenden Jahren eingerichtet werden sollen.





Was es in der Ausstellung im Wechselzimmer zu sehen gibt und welche Wechselausstellung als nächstes stattfindet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



