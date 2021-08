Gmünder Impfaktion: Ärzte spenden je 30 . 000 Euro an Malteser und Bergwacht

Anstatt sich für die Impfaktion in der Gmünder Großsporthalle bezahlen zu lassen, geben die Mediziner je 30 . 000 Euro an Bergwacht und Malteser.

Freitag, 20. August 2021

Edda Eschelbach

Von der Impfaktion aus Sicht der Mitwirkenden und wie es zu der außergewöhnlich hohen Spendensumme kam, wird am 21 . August in der Rems-​Zeitung erzählt.



Am Freitagabend feierten die Helfer und Helferinnen der Impfaktionen in der Gmünder Großsporthalle in der Bergwachthütte in Degenfeld ein Helferfest. Zum einen wurde der immense Erfolg der Impfaktion gefeiert, zum anderen hatten die Malteser Schwäbisch Gmünd und die Gmünder Bergwacht einen ganz besonderen Grund zum Jubeln.

