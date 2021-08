Motorradunfall: Bikerin stirbt nach Zusammenstoß mit BMW

Symbolfoto: hs

Bei einem Verkehrsunfall im Schwäbischen Wald zwischen Fornsbach und Gaildorf hat am Samstag eine Motorradfahrerin ihr Leben verloren, eine zweite erlitt schwere Verletzungen.

Sonntag, 22. August 2021

Heino Schütte

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Am Samstag gegenUhr befuhr ein-​jähriger BMW-​Fahrer die Lvon Fornsbach kommend in Fahrtrichtung Gaildorf. An der Einmündung zur Lwollte er nach links abbiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit von zwei ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrerinnen falsch ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Bikerinnen kam. Eine-​jährige Honda-​Fahrerin wurde dabei über das Motorrad und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde hierbei so schwer verletzt, dass auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Eine-​jährige Kawasaki Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter verständigt. Der BMW-​Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

