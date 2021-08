Mailand, New York, Paris und Mutlangen: Fashion-​Night beim Dorfsommer

Die erste Mutlanger „Fashion Night“ konnte am Samstag wetterbedingt zwar nicht wie geplant im Freien stattfinden„ war aufgrund der bunten Mischung aus Modenschau, Tanz und Shopping-​Meile aber auch in der Halle ein voller Erfolg.

Sonntag, 29. August 2021

Gerold Bauer

„Mailand, New York, Paris und jetzt Mutlangen!“, sagte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und freute sich darüber, dass es gelungen war, eine Modenschau mit einem so vielseitigen Rahmenprogramm in den Dorfsommer zu integrieren. Eine weitere Besonderheit dieser „Fashion Night“, die wetterbedingt vom Freien in die Halle verlegt worden war, war die Mischung aus klassischer Laufsteg-​Präsentation und Tanzchoreographien.







