Senior ließ sich trotz „Plattfuß“ von der Polizei nicht stoppen

Ein alter Mann aus Aalen hatte Glück im Unglück, dass bei einer abenteuerlichen Flucht vor der Polizei weder er selbst noch eine andere Person verletzt wurde. Einen Führerschein hatte er nicht.

Durch diese Fahrweise war am VW bereits am Vorderrad ein Reifen geplatzt, aber der alte Mann fuhr auf der Felge weiter. Er konnte schließlich an seiner Wohnung in Aalen angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte und außerdem keinen Führerschein besaß. Glücklicherweise wurde bei den Fahrmanövern keine weiteren Verkehrsteilnehmer verletzt.







Der 84 -​Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Am Samstagabend, gegenUhr, befuhr laut Polizeibericht einjähriger VW-​Fahrer in deutlichen Schlangenlinien die Wilhelmstraße in Wasseralfingen in Richtung Aalen. Eine Streife entdeckte den VW in der Bahnhofstraße auf Höhe der Kreuzung Röthenbergstraße. Obwohl die Beamten versuchten, den Fahrer mittels Blaulicht und Sirene zum Anhalten zu bewegen, reagierte er zunächst nicht. Bei der Fahrt verlor derjährige mehrfach die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn, fuhr über Randsteine und missachtete die Verkehrsregeln.

