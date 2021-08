Aggressiver Zeitgenosse: Nach Festnahme im Polizeirevier randaliert

Bei einer Personenkontrolle in der Gmünder Südstadt hat sich am Montagabend ein Mann gegenüber der Polizei sehr aggressiv verhalten und randalierte anschließend im Polizeirevier.

Dienstag, 31. August 2021

GegenUhr sollte, so die Darstellung der Polizei, ein-​Jähriger von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in der Weisensteiner Straße kontrolliert werden. Während dieser Maßnahme verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und schrie lautstark herum, weshalb er zunächst mit zur Dienststelle genommen wurde. Nachdem er dort gegen die Zellentüre trat, eine Decke in die Toilette stopfte und die Beamen vor Ort beleidigte und bedrohte, wurde er auf ärztliche Anweisung in einer Klinik untergebracht.

