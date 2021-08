Der Traum vom eigenen Garten: RZ-​Serie „Gartenglück im Ostalbkreis“

Gartenglück im Ostalbkreis: Im Rahmen einer Serie widmet sich die Rems-​Zeitung dem, was gerade in Zeiten der Pandemie enorm an Stellenwert gewonnen hat – Garten– und Baumgrundstücke. Im ersten Teil der Serie sind wir zu Gast in der Gartenanlage Lindenfeld.

Donnerstag, 05. August 2021

Nicole Beuther

Heute kann sich auch Maria Frank ein Leben ohne den Garten im Lindenfeld nicht mehr vorstellen – das kleine Grundstück ist ihr kleines Paradies.







Wie aufwendig es war, dieses kleine Paradies zu schaffen und weshalb der kleine Garten in vielerlei Hinsicht ein Gewinn ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Elf Jahre ist es her, seit Costache Pasaliac den alles entscheidenden Satz sprach: „Komm, lass uns ein Gartengrundstück pachten.“ Worte, die bei seiner Frau Maria Frank, die zunächst an die viele Arbeit dachte, nicht gleich Begeisterung auslösten. Doch als die Beiden einen riesigen alten Blumenkübel entdeckten und begannen, ihn mit allerlei Blumen zu bepflanzen, da war ihre Leidenschaft für die Gartenarbeit vollends geweckt.

