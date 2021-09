Ausstellung mit „Stadtgoldschmied“ Jan Wege aus Hamburg

Foto: ts

Ulrike Kleinrath, Bürgermeister Julius Mihm und Conrad Stütz erläuterten vorausschauend die Ausstellung des Gmünder „Stadtgoldschmieds“ Jan Wege. Er kommt aus Hamburg uns zeigt seine Werke im Labor im Chor.

Mittwoch, 01. September 2021

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Die Verarbeitung von Gold und Silber ist in Schwäbisch Gmünd bis ins Jahr 1372 nachweisbar. Auch heute gibt es in der Stadt noch mehr als 50 Gold– und Silberschmiede, Schmuckgestalter und über 20 Manufakturen und Fabriken, die Schmuck herstellen. Außerdem beruft die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd seit 1989 regelmäßig einen „Stadtgoldschmied“, was seinerzeit eine einmalige Einrichtung in Deutschland war.





