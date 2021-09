Nanogate-​Geschäftsleitung: Schwierige wirtschaftliche Situation

Das Gmünder Unternehmen Nanogate ist derzeit wirtschaftlich angeschlagen. Nicht von ungefähr kommt die Befürchtung der Belegschaft, dass sie erneut eine Insolvenz erleben müssen. Nach einer IG-​Metall-​Aktion am Dienstag bezieht die Geschäftsleitung von Nanogate nun Stellung.

Mittwoch, 15. September 2021

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



Auf Anfrage der Rems-​Zeitung antwortet Nanogate auf die Kritik der IG Metall unter anderem an der Kündigung des Haustarifvertrags. In der Stellungnahme der Geschäftsleitung heißt es unter anderem: „Die zunächst erklärte Bereitschaft der IG Metall, Nanogate zu helfen, ist nicht mehr gegeben.“





Zu welchen Punkten und in welcher Form sich die Nanogate-​Geschäftsleitung äußert, ist am 16. September in der Rems-​Zeitung zu lesen.



