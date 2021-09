Heubacher Schloss: Weitere Mittelvergabe Thema im Gemeinderat

Am kommenden Dienstag wird die letzte Gemeinderatssitzung mit Bürgermeister Frederick Brütting stattfinden. Vor allem ein Beschlussvorschlag liegt ihm am Herzen: Die weitere Mittelvergabe für die Sanierung des Heubacher Schlosses.

Donnerstag, 16. September 2021

Dass das Heubacher Schloss saniert werden muss, das steht bereits seit längerem fest. Als Architekt Harald Stock im vergangenen Jahr die Ergebnisse der Bestandsaufnahme vorstellte, war klar: Die Sanierung wird nicht nur langwierig, sondern auch sehr teuer. Auf 6,9 Millionen Euro belaufen sich nach aktuellem Stand die Gesamtkosten. Behoben werden müssen unter anderem die baulichen Schäden an der Fassade und an der inneren Tragstruktur.





Wie dies finanziert werden soll und weshalb Gabriele Leib, Vorsitzende des Vereins Schloss Heubach, im Vorfeld der Sitzung einen Brief an die Stadträte richtet, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



