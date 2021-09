Böbingen: Exhibitionist vor der Grundschule

Foto: NicoLeHe /​pix​e​lio​.de

Ein 28-​Jähriger ist am Dienstagvormittag in Böbingen vor Kindern als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Mittwoch, 22. September 2021

Rems-Zeitung, Redaktion

20 Sekunden Lesedauer



Zunächst war der Mann einer 33-​Jährigen aufgefallen, als er seine Hände in der Jogginghose verschwinden ließ „und dort offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte“, berichtet die Polizei. Anschließend setzte er sich in der Nähe der Grundschule auf eine Mauer und wiederholte sein Verhalten immer dann, wenn Kinder an ihm vorbeigingen. Der Mann wurde mit zur Polizei-​Dienststelle genommen, die Kriminalpolizei Aalen ermittelt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



43 Aufrufe

82 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen