Schwäbisch Gmünd: Mann ins Gesicht geschlagen — Zeugen gesucht

Foto: Uta Herbert /​pix​e​lio​.de

Ein 21-​Jähriger ist am Donnerstagabend in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Freitag, 24. September 2021

Thorsten Vaas

18 Sekunden Lesedauer





Der 21-​Jährige wurde gegen 20 Uhr von einer größeren Personengruppe in eine Gasse in der Ledergasse gedrängt und dort von einem der Männer ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten Zeugenaussagen zufolge anschließend Richtung Innenstadt. Der 21-​Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



122 Aufrufe

75 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen