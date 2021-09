Kinderkinofestival in Gmünd vom 18. bis 24. Oktober

Gerade als der Start für das Kinderkinofestival im März 2020 kurz bevorstand, erfolgte die Absage. Umso größer ist die Freude, dass das beliebte Festival in diesem Jahr – nach aktuellem Stand – stattfinden kann.

Von einem besonderen Tag sprach Ralph Häcker, Leiter des Kulturbüros, am Donnerstag, als er gemeinsam mit den anderen Veranstaltern über die 28. Auflage des Kinderkinofestival informierte. „James Bond kommt in die Kinos und wir stellen das Kikife-​Programm vor“, so Häcker zu der Besonderheit dieses Tages. Und er entdeckte noch eine weitere Gemeinsamkeit: „Sowohl auf den James-​Bond-​Film als auch auf das Kikife-​Festival mussten wir lange warten.“





