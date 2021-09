Staufer-​Rennen Lorch: Windhunde — schnell wie ein Auto

Foto: Keßler

Sie sind schnell wie ein Auto: Windhunde. Wer sie einmal in Aktion erleben will, kommt am Samstag und Sonntag zum Windhund-​Rennverein Staufen nach Lorch. Dort werden am 11. und 12. September nicht nur die schönsten, sondern auch die schnellsten Windhunde gesucht.

Montag, 06. September 2021

Thorsten Vaas

Mit gut 70 Kilometern in der Stunde sausen die schnellsten Windhunde dann über den Rundkurs. Diese Geschwindigkeit einmal live beim Windhund-​Rennverein Staufen zu erleben, ist beeindruckend, zählen Windhunde doch nach den Geparden zu den schnellsten Landtieren der Erde.





