Wochenende: Diesmal geht es nach Tanau

Bei einem Spaziergang um den Rehnenmühlenstausee bei Durlangen hat Donna Willeke am vergangenen Wochenende diese stimmungsvolle Aufnahme gemacht.

Auch im neuen Jahr kommt jeden Samstag die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zu den Leserinnen und Lesern. Und wie gewohnt mit einer Fülle an Geschichten aus der Region rund um Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 15. Januar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



In dieser Woche hat der langjährige Landrat Klaus Pavel sich mit der RZ-​Volontärin Sarah Fleischer zu einem netten Plausch getroffen. Sie wollte wissen, wie sein Alltag nun aussieht, da er nicht mehr in Sachen Landkreis-​Chef unterwegs ist. Wie verbringt er seine Zeit? Ob er Langeweile hat ist hier nicht die Frage. Klaus Pavel erzählt in der Samstagsreportage aus seinem Unruhestand und lässt vielleicht einen kleinen Blick in sein Privatleben zu.



Die Schauortseite ist dem Durlanger Teilort Tanau gewidmet. Wieder ein sehr kleines Dorf, aus dem es doch einiges zu berichten gibt, was sich lohnt zu lernen. Hier leben derzeit rund 140 Menschen. Der Weg nach Tanau lohnt sich einerseits, weil es schöne Spazierwege gibt, andererseits um die katholische romanische Wallfahrtskirche St. Anna. zu besuchen, die hier schon seit dem 12. Jahrhundert steht.



Die Wochenendausgabe bietet den Leserinnen und Lesern Geschichten von der Aussendung der Sternsinger und von vielen Organisationen und Personen, die mit ihren Spenden ganz unterschiedliche Projekte und Institutionen unterstützt haben. Auch die Meinungen, die in Leserbriefen kund getan wurden finden sich in dieser Ausgabe wieder. Ergänzt wird der Lesestoff zum Wochenende wie immer von der Rätselseite und dem Ausflugstipp.







Das und mehr gibt’s in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung — auch erhältlich im iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



69 Aufrufe

243 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen