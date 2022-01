Eis-​Arena in Gmünd am ersten Wochenende gut besucht

Foto: nb

Viele strahlende Kinderaugen waren es, die den Ehrenamtlichen bei der Eis-​Arena am Samstag und Sonntag entgegenblickten. Schon am ersten Wochenende war die 425 Quadratmeter große Eisfläche gut besucht.

Montag, 17. Januar 2022

Nicole Beuther

Jener Moment, als sie – gerade mal zwei Jahre alt – an der Hand des Vaters beim Plüderhäuser See steht und fasziniert einer Frau zusieht, die dort ihre Pirouetten dreht. Ein eindrückliches Erlebnis – kurze Zeit später beginnt die Gmünderin selbst mit dem Eislaufen. Und ist so erfolgreich, dass sie mehrfache Meisterin im Eiskunstlauf in Baden-​Württemberg wird.







Gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold eröffnete Lutz die Stadtwerke Eis-​Arena, die RZ berichtet in der Montagausgabe darüber, zu lesen auch im iKiosk

Wenn Corinna Lutz erzählt, wie sie zum Eiskunstlauf gekommen ist, dann ist es jene Begebenheit aus Kindheitstagen, die ganz zu Beginn der Erzählung steht.

