Müllkippe Laichle: Ortsvorsteher will Öffentlichkeit informieren

hs

Was ist eigentlich aus den Proben geworden, die an der ehemaligen städtischen Deponie Laichle entnommen wurden? Zur Erinnerung: Im vergangenen April hat die GOA fast 19 Tonnen mit Altöl verseuchtes Erdreich abgebaggert.

Donnerstag, 20. Januar 2022

Alexander Gässler

Im November wurde der Bau– und Umweltausschuss über die Probleme mit der Müllkippe Laichle informiert. Das will Großdeinbachs Ortsvorsteher Gerd Zischka an diesem Donnerstag im Ortschaftsrat nachholen. Denn der hat sich noch gar nicht damit befasst, was die GOA und die Stadt mit der 1973 geschlossenen Deponie vorhaben. „Die Anwohner müssen Bescheid wissen.“







Die Ortschaftsratssitzung am 20. Januar in der Gemeindehalle beginnt um 19 Uhr . Unter anderem auch auf der Tagesordnung steht die Erschließung des Sportparks Laichle.







