32 Jahre im Gemeinderat: August Freudenreich aus dem Gremium verabschiedet

„Mit Ihnen verliert das Gremium eine große Persönlichkeit“ — mit diesen Worten verabschiedete der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle den langjährigen Gemeinderat August Freudenreich aus dem Gremium.

Dienstag, 25. Januar 2022

32 Jahren gehörte Freudenreich dem Gremium an, am Montag wurde er im Rahmen der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Jürgen Stempfle für seine großartige Leistung gewürdigt. „Alles, was wir besprochen haben, war bei Ihnen in guten Händen.“ Was er an ihm schätze, sei seine Gelassenheit, dass er sich selbst nie in den Mittelpunkt gestellt habe und die Parteipolitik nie eine Rolle gespielt hab, so Stempfle über Freudenreich.





Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung waren die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022, die RZ berichtet in der Dienstagausgabe.



