Gschwender Krippenweg für diesen Winter beendet

Foto: wpf

Geschätzt haben über 1000 Besucher den Krippenweg in Gschwend besucht. Die vielen Fahrzeuge, die deshalb auf dem und vor allem rund um den Badseeparkplatz geparkt hatten, sorgten bei den Anwohnern für einigen Unmut. Doch insgesamt ist der Rückblick sehr positiv.

Sonntag, 09. Januar 2022

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Vom 1. Advent bis zum Dreikönigstag war die Freiluftausstellung mit weihnachtlichen Motiven ein Publikumsmagnet. Lob gab es von allen Seiten für das Organisationsteam um Jutta Zimmermann und für die mit Sorgfalt und Fantasie gestalteten Ausstellungsstücke. ‚Es grenzt fast ein Wunder, dass die sechsundvierzig Installationen die rund sechs Wochen unter freiem Himmel weitgehend heil überstanden haben.





Gottlieb Zimmermann von Forststützpunkt Hohenohl, der mit seinem Team den Krippenweg mitgestaltet hatte und auch die Wege in Schuss hielt, zieht in der Rems-​Zeitung am 10. Januar Bilanz.



159 Aufrufe

125 Wörter

1 Stunde Online



