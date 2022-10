Abtsgmünd: Sanierung der Kochertal-​Metropole wird teurer als geplant

Foto: fa

Die geplante Sanierung der Kochertal-​Metropole in Abtsgmünd wird eutlich teurer. Das sagte Bürgermeister Armin Kiemel dem Gemeinderat. Grund sind offenbar erhebliche Baumängel.

Dienstag, 11. Oktober 2022

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister Armin Kiemel informierte das Gremium anhand von detaillierten Fotoaufnahmen darüber, dass während der aktuell laufenden Sanierungsarbeiten an der Kochertal-​Metropole erhebliche Baumängel festgestellt wurden, die im Vorfeld nicht ersichtlich waren. So sei unter anderem beanstandet worden, dass tragende Balken in der Dachkonstruktion durchgefault seien. Dies bedeute ein Gefahrenpotenzial. Die Decke und Dachkonstruktion im Ausaal wiesen laut Kiemel ebenfalls Mängel auf. Die Mehrkosten belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro

Wie viel teurer die Sanierung genau wird und was für Mängel noch festgestellt wurden, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.