Apfelsaftaktion der Sparkassenstiftung Ostalb für Kinder

Foto: ksk

Von Mitte September bis Anfang Oktober führte die Sparkassenstiftung Ostalb die Aktion gemeinsam mit rund 50 Kindergärten und Schulen aus dem gesamten Ostalbkreis durch.

Donnerstag, 13. Oktober 2022

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Bei der Aktion wurde frisch gepresster Apfelsaft aus selbst gesammelten Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen hergestellt. An der mobilen Saftpresse erleben die Kindergarten– und Grundschulkinder anschaulich und Schritt für Schritt nachvollziehbar, wie aus ihren Äpfeln nach etwa einer halben Stunde leckerer Apfelsaft wird, der sofort vor Ort probiert werden kann. Insgesamt haben sich in 50 Kindergartengruppen und Schulklassen weit über 1000 Kinder an der Apfelsaftaktion der Sparkassenstiftung beteiligt. Um die 15 000 Liter Apfelsaft wurden so aus rund 20 Tonnen Ostalb-​Äpfeln produziert.





Wo die mobile Saftpresse unterwegs war und wie lange es die aktion schon gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



