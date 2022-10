Digitalisierung: Was ist für Bürger bei der Stadt Gmünd online möglich?

Man bestellt Essen, Kleider oder Bücher mit dem Handy, lässt sich via Internet den Weg weisen – und Behörden bieten immer mehr Online-​Service an. Alle verfügbaren Standardprozesse von Service BW hat Schwäbisch Gmünd laut Bericht im Verwaltungs– und Eigenbetriebsausschuss freigeschaltet. „Zum Heiraten muss man aber noch persönlich kommen!“, sagte Bürgermeister Christian Baron.

Erster Bürgermeister Christian Baron, der die Sitzung am Mittwoch im Rathaus leitete, räumte ein, dass sich die Hoffnung auf eine Reduzierung der Verwaltungsarbeit auf dem Wege der Digitalisierung bis dato nicht erfüllt habe. „Es ist ist für uns weder kostengünstiger noch erspart es uns Arbeit“, sagte er. Allerdings mache die Nutzung der Online-​Plattformen es möglich, den Bürgerinnen und Bürger von Schwäbisch Gmünd sehr viel mehr Service-​leistungen zur Verfügung zu stellen. Eines war Christian Baron allerdings sehr wichtig: „Es wird weiterhin so sein, dass die Gmünderinnen und Gmünder im Rathaus auch noch persönlich willkommen sind!“







Was bei der Stadt Gmünd an digitalen Service-​Leistungen schon jetzt möglich ist oder demnächst verfügbar sein soll, steht am 14. Oktober in der Rems-​Zeitung!



