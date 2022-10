50 Jahre Kindergarten Pfiffikus in Großdeinbach

Mit Rhythmus und Bewegung begrüßten die Kinder des Großdeinbacher Kindergartens Pfiffikus die Gäste, die am Samstag zum Festakt in die Sporthalle gekommen waren. Zum 50-​Jährigen hatte Oberbürgermeister Richard Arnold ein Geschenk für die Kinder dabei.

Sonntag, 16. Oktober 2022

Kindergartenleiterin Rita Fusseler begrüßte neben den kleinen Hauptpersonen auch deren Familien und alle, die sich dem Kindergarten verbunden fühlen. Der Kindergarten unter der Trägerschaft der Stadt Schwäbisch Gmünd bietet seit 2009 eine Ganztagesbetreuung mit Mittagstisch an, ebenso gibt es eine Gruppe mit bedarfsgerechten verlängerten Öffnungszeiten und eine Krippe für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Kindergartenalter. Insgesamt ist Platz für 53 Kinder – „wir sind für alle offen“, versicherte Rita Fusseler, die von den Anfängen der Einrichtung und den Veränderungen in den letzten 50 Jahren erzählte. Sie dankte den Eltern, die mit Motivation und Engagement dabei seien, außerdem dem Ortschaftsrat und der Stadt für die Unterstützung.„Ich höre wenig von euch und das ist ein ganz gutes Zeichen“, wandte sich Oberbürgermeister Richard Arnold an die Leiterin und ihre elf Mitarbeiterinnen. Was er aber mitbekomme, so der OB, sei das schöne Programm im Jahreslauf, er sei beeindruckt von den Schwerpunkten Musik, Bewegung und Sprache, die so wichtig seien. Er sei im Austausch mit Fachberaterin Andrea Geiger (städtische Kitastätten) und Ute Eisenmann (stellvertretende Leiterin Amt für frühe Bildung). Beide waren zur Feierstunde gekommen. Wie es sich gehört hatte OB Arnold auch ein Geschenk mitgebracht und es war für die Kinder keine Kunst herauszufinden, um was es sich handelte, denn sie hatten sich die Musikbox ja selbst gewünscht.

