Altes Rathaus Waldstetten sorgt für Umleitung

Vom 17. bis 29. Oktober ist die Hauptstraße in Waldstetten halbseitig gesperrt. Das zieht eine Umleitung nach sich. Grafik: Rathaus Waldstetten

Aus Sicherheitsgründen muss ein Teilstück der Hauptstraße in Waldstetten vom 17. bis voraussichtlich 29. Oktober halbseitig gesperrt werden. Grund sind Abbrucharbeiten am Alten Rathaus. Das bedeutet: Umleitungen.

Sonntag, 16. Oktober 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 22 Sekunden Lesedauer



Vor diesem Hintergrund sei bei einem Verkehrsgespräch mit dem Landratsamt Ostalbkreis, den Bauunternehmen, der Gemeinde sowie allen am Bau Beteiligten als einzig mögliche Alternative eine Verkehrsumleitung über die Schorrenweiher - und Breitestraße gesehen worden. Damit diese Strecke auch von Bussen und Lastkraftwagen befahren werden kann, werden die Schorrenweiher– und Breitestraße als Einbahnstraße während dieser Zeit ausgewiesen. Zusätzlich ist ein beidseitiges absolutes Halte– und Parkverbot entlang der Umleitungsstrecke notwendig. Das Halteverbot werde ab 17. Oktober von der Polizei kontrolliert. „Deswegen bittet die Gemeindeverwaltung die Anlieger ganz dringend darum, sich an die Verkehrsregelung zu halten“, so Rembold. Die Fahrzeuge, die keinen eigenen Stellplatz haben, könnten während dieser Zeit entlang der Straße In der Breite abgestellt werden. Die Querung des „Alternativen Fußweges“ in der Breitestraße für Schulkinder wird ausdrücklich mit einem weiteren Hinweisschild versehen. Die halbseitige Sperrung entlang des Teilabschnittes der Hauptstraße mit Umleitungsregelung wird von Montag, 17. Oktober, bis voraussichtlich 29. Oktober andauern.

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass während dieser Zeit die Umfahrungsstrecke in der Au über die Tennisplätze/​Freibad/​Bauhof und Feuerwehr genutzt werden kann. Dadurch wird die Waldstetter Ortsmitte vom Verkehr etwas entlastet. Aufgrund des eng getakteten Busfahrplanes ist dies dem öffentlichen Personennahverkehr nicht möglich“, so Rembold weiter.

„Eine Ampelregelung ist hierbei aufgrund der beiden Kreisverkehre in der Ortsmitte nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Michael Rembold. Daher könne der Verkehr nur im Einbahnstraßensystem am Sporthaus Geiger und der Bäckerei Schmid/​Kuhn vorbeigeführt werden. Die Bushaltestelle auf der Seite des Rathauses entfällt während dieser Zeit und wird für die Linie 3 von Stadtbus Schwäbisch Gmünd vor das Gebäude Gmünder Straße 10, Raumausstatter Hetzel , verlegt. Kunden der Firma Betz können in dieser Zeit an der Haltestelle Gmünder Straße (ehemals Grüner Baum) in die Linie 21 zusteigen.

