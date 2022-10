Wissen: Das passiert beim Blackout

Szenarien im Stundentakt zeigen, dass bereits kurze Stromausfälle den Alltag weitgehend stoppen. Ein paar Minuten ohne Strom lassen sich einfach überbrücken. Was aber, wenn der Strom über Stunden oder Tage ausfällt? Untersuchungen zeigen: Die Prognosen fallen düster aus.

Mittwoch, 26. Oktober 2022

Gerold Bauer

Die Krisenmanagementübung LÜKEX zum Thema Stromausfall 2004 hat gezeigt, was bei einem längeren Stromausfall passieren würde. Mehrere Bundesländer nahmen teil, aus den Erkenntnissen von damals wurden drei Szenarien erstellt. Sie gelten noch heute als aktuell, ebenso wie eine Untersuchung des Büros für Technikfolgenabschätzung (TAB) aus dem Jahr 2011, beauftragt vom Bundestag.





