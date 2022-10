Musik in Gmünder Kneipen: Die ganze Stadt als große Live-​Bühne

Fotos: gbr

„Musik in Gmünder Kneipen“ ist als Veranstaltungsformat ein Original aus der Stauferstadt. Ganz ohne Einschränkungen konnten dieses Jahr in den Lokalen die Band-​Auftritte in sehr unterschiedlichen Stilrichtungen genossen werden. 27 Kneipen machten am 7. Oktober mit.

Samstag, 08. Oktober 2022

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Auch der Wettergott scheint ein großer Fan der „Musik in Gmünder Kneipen“ zu sein. Natürlich könnte man es sich auch bei „Schmuddelwetter“ in einem Lokal gemütlich machen und bei heißer Musik vergessen, dass draußen ein kalter Wind pfeift und den Regen durch die Gassen der Altstadt treibt. Aber das, was fürs Publikum zweifelsohne den besonderen Reiz dieser Gmünder Traditionsveranstaltung ausmacht, ist bei Dauerregen einfach weniger schön: Nämlich nicht den ganzen Abend auf dem gleichen Platz zu kleben, sondern nach einer gewissen Zeit weiter zu ziehen und sich in der nächsten Kneipe von einer anderen Band unterhalten zu lassen.







Lesen Sie den Bericht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung. Die gibt es natürlich auch digital im ikiosk

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



541 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen