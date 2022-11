Stadtbibliothek Heubach: Seit 25 Jahren im Schloss und bald an neuem Ort

Die Heubacher Stadtbibliothek hat vor genau 25 Jahren in der Realschule die Kisten gepackt, um im Heubacher Schloss heimisch zu werden. Wegen der nun bevorstehenden Schlosssanierung geht es 2023 ins Interims-​Quartier im Triumph-​Areal an der Mögglinger Straße.

Donnerstag, 10. November 2022

Gerold Bauer

Für Martina Müller ist es eine Art „Déjà-vu“-Erlebnis, wenn sie jetzt darüber nachdenkt, wie sie am besten die Bestände der Heubacher Stadtbibliothek in Umzugskisten packt. Denn als sie vor 25 Jahren gleich nach dem Studium als frischgebackene Bibliothekarin die Leitung des Heubacher Medienzentrums übernahm, stand damals genau die gleiche Aufgabe ins Haus. Die Tage unter dem Dach der Realschule waren gezählt; alles musste für den Umzug vorbereitet werden. Und damals wie heute war ein Umzug – genau wie bei einer Firma oder einem Privathaushalt – ein Anlass, darüber nachzudenken, was man unbedingt mitnehmen muss und wovon man sich trennen kann.





Die Rems-​Zeitung berichtet in der Ausgabe vom 10. Oktober darüber, warum das Heubacher Medienzentrum auch im digitalen Zeitalter keine Zukunfssorgen plagen. Sie haben keine gedruckte Zeitung zur Hand? Kein Problem, denn die RZ gibt es im ikiosk auch online!



