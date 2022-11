Im Polizeipräsidium Aalen funktioniert der Notruf

Via Warnapp wurde am Donnerstagabend eine großflächige Störung der Notrufe 112 und 110 in Baden-​Württemberg gemeldet. Davon war der Ostalbkreis allerdings wohl nicht betroffen — zumindest nicht der Notruf im Führungs– und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen.

Donnerstag, 17. November 2022

Gerold Bauer

16 Sekunden Lesedauer



„Bei uns scheint es einwandfrei zu funktionieren. Es gehen hier Notrufe ein“, versicherte der Polizeiführer vom Dienst auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Laut seiner Kenntnis seien bundesweit wohl nur vereinzelt die Netze betroffen.

