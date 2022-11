Personalchef Franz-​Ulrich Erhardt nach 38 Jahren in Ruhestand verabschiedet

38 Jahre lang war Franz-​Ulrich Erhardt im Personalbereich des Landratsamts Ostalbkreis tätig, davon 18 Jahre als Leiter des Geschäftsbereichs, drei Landräte und zwei Dezernenten hat er als Vorgesetzte erlebt. Jetzt wurde er von Landrat Dr. Joachim Bläse in den Ruhestand verabschiedet.

Montag, 21. November 2022

Sarah Fleischer

„Mit Ihrem Ausscheiden in den wohlverdienten Ruhestand verliert nicht nur die Landkreisverwaltung einen Kollegen mit ungemein großem Erfahrungswissen, auch die kreisangehörigen Gemeinden verlieren einen kompetenten Ansprechpartner in Personalfragen. Sie sind in hohem Maße fleißig und engagiert, gewissenhaft, zuverlässig und verantwortungsbewusst sowie uneingeschränkt loyal“, attestierte der Landrat.







Bei einer Feierstunde im Kreis des Kollegiums und des Personalrats zollte der Kreischef Respekt vor Erhardts Lebens– und Arbeitsleistung.

