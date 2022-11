B 298-​Sperrung: Kritik am Umweg mitten durch Mutlangen

Weil bei der Jet-​Tankstelle an der Anschlussstelle Mutlangen-​Nord das Einbiegen in den bereits fertigen Bauabschnitt in Richtung Gmünd nicht möglich ist, rollt wieder viel Verkehr auf der Ortsdurchfahrt — und es gibt Staus an der Anschlussstelle Mutlangen-​Süd.

Donnerstag, 03. November 2022

Gerold Bauer

Seitens der Autofahrerinnen und Autofahrer wurde Unverständnis darüber laut, warum man nicht die wenigen Meter gleich saniert hat, als die Straße im Zuge des ersten Bauabschnitts gesperrt war. Damit, so die Argumentation der Verkehrsteilnehmer, hätte man es nämlich vermeiden können, dass während der planmäßigen Sperrung vom 30. Oktober bis voraussichtlich zum 6. November wieder der überörtliche Verkehr mitten durch Mutlangen rollen muss.





