Porträt: Elisa Lechleitner aus Lorch ist auf der Weltbühne angekommen

Foto: picture alliance /​dpa | Michael Kappeler

Mit ihrem ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft hat die Leichtathletin Elisa Lechleitner im Sommer ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft gegeben. In ihrer Heimatstadt Lorch durfte sie für ihre Leistungen in 2020 und 2021 Ehrennadeln in Gold entgegennehmen.

Donnerstag, 03. November 2022

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Auch wenn Elisa Lechleitner dieses Jahr international ihre Visitenkarte abgegeben hat, sucht man bei der 23-​Jährigen vergeblich nach Anzeichen für Eitelkeit.

Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung gewährt sie bereitwillig Einblicke in ihre Anfangsjahre in der Leichtathletik, skizziert, stets mit einem Lächeln auf den Lippen, ihren Werdegang bis zu jenem Julitag, an dem sie die Einladung des Bundestrainers für die WM im amerikanischen Eugene in ihrem E-​Mail-​Postfach fand.

Bei der Erinnerung daran, wie sie wenige Wochen später beim Wettkampf über 4x400 Meter gegen ihr Idol Allyson Felix antreten durfte, huscht ein Glänzen über die Augen der jungen Lorcherin, die inzwischen für das LAZ Ludwigsburg startet, jedoch zugleich weiterhin Mitglied beim TSV Lorch geblieben ist.





Mit welchen sportlichen Leistungen sich Elisa Lechleitner die goldenen Ehrennadeln der Lorcher Vereinsverbände für die Jahre 2020 und 2021 gesichert und welche Ziele sie sich für 2023 gesteckt hat, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



