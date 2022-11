Schwäbisch Gmünd: Grünpfeil an der Sebaldstraße nun ebenfalls entfernt

Foto: fleisa

Vergangene Woche hatte dich die Stadt Gmünd dazu geäußert, warum der Grünpfeil an der Graf-​von-​Soden-​Straße entfernt wurde. Das wirft einige zusätzliche Fragen auf: Warum jetzt erst? Und was passiert mit den anderen Grünpfeilen im Stadtgebiet?

Donnerstag, 03. November 2022

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



„Es gibt derzeit noch vier Grünpfeile im Stadtgebiet“, sagt Pressesprecherin Ute Meinke. Einen im Zuge der Katharinenstraße bei der Einmündung zur Rektor-​Klaus-​Straße, einen an der Sebaldstraße an der Einmündung zur Klösterlestraße, einen an der Oberbettringer Straße an der Zufahrt zum Baubetriebsamt und einen im Zuge der B 298 an der Einmündung zur Becherlehenstraße . Deren Standorte würden regelmäßig von der Straßenverkehrsbehörde auf den Prüfstand gestellt.