Gesund und fit durch den Winter

Die Erkältungszeit hat begonnen. Gerade im Herbst und Winter sind die Abwehrkräfte besonders gefordert. Unsere Sonderveröffentlichung „Gesund & fit durch den Winter“ liefert einige Anregungen, die das Wohlbefinden in der kühlen Jahreshälfte fördern können.

Sonntag, 06. November 2022

Franz Graser

Stress trägt dazu bei, anfällig für Erkrankungen zu werden. Auch die Haut wird dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Welche Möglichkeiten sich in und um Gmünd bieten, den Stress abzubauen, sich etwas Gutes zu tun und den Heilungsprozess bei Krankheiten zu unterstützen, erfahren Sie in unserer Sonderveröffentlichung

