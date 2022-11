Gmünder Großsporthalle: Viel Rauch um nichts?

Seit September gelten gesetzliche Energiesparvorgaben. Zum Beispiel maximal 19 Grad in Büros und 15 Grad in Sporthallen. Hält man sich in Gmünd daran? Ein Leser hat seine Zweifel. Indessen raten Verbraucherzentralen zum Energiesparen – auch im Dezember.

Montag, 07. November 2022

Alexander Gässler

Was die gesetzlichen Vorgaben sind und warum die Verbraucherzentralen gerade für Dezember zum Energiesparen raten: Das und mehr lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.





Die Stadt „predigt“ das Energiesparen. Warum lief dann am Freitag in der Großsporthalle in der Katharinenstraße von morgens bis abends die Heizung? Das fragt sich ein Leser der Rems-​Zeitung. Ab 8.30 Uhr habe es durchgehend aus dem Schlot gequalmt, sagt er. Nur wenn es draußen raucht, muss das nicht heißen, dass drinnen die Temperaturen zu hoch sind. Das sagt Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Die Anlage müsse immer wieder laufen – und die Stadt halte sich an die gesetzlichen Vorgaben.

