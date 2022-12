Hirten bringen in der Weststadt von Gmünd einen Krug Most zur Krippe

Mit einem humorvollen schwäbischen Krippenspiel stimmten sich die Senioren in der Gmünder Weststadt auf Weihnachten ein. Dekan Robert Kloker und Pfarrerin Maike Ulrich freuten sich über das schöne ökumenische Miteinander in der St.Michaelskirche am Dienstag.

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



„Was saget denn do d’Leit?“ Mit dieser Frage setzten sich Bärbel und Eberhard Junker in der Rolle von Maria und Josef auseinander. Die beiden pensionierten Pädagogen, die unter anderem als Schulleiter beziehungsweise Schulleiterin an den Grundschulen in Täferrot und Ruppertshofen schöne musikalische Inszenierungen auf den Weg gebracht hatten, leben im Ruhestand wieder in ihrer angestammten Heimat in der Weststadt und engagieren sich dort ehrenamtlich.







