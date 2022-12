Wintereinbruch mit Ansage — und dennoch viele Unfälle im Ostalbkreis

Foto: gäss

Seit Tagen werden Schneefälle prognostiziert, so dass die „weiße Pracht“ ab dem späten Mittwochvormittag nicht wirklich überraschend kam. Dennoch ereigneten sich aufgrund glatter Straßen im Ostalbkreis zahlreiche Unfälle.

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Gerold Bauer

2 Minuten 31 Sekunden Lesedauer



Schon in der vergangenen Woche meldeten die Straßenmeistereien des Ostalbkreises (die für den Winterdienst auf Bundes-​, Landes– und Kreisstraßen zuständig sind), dass sie gut vorbereitet und einsatzbereit sind. Wie aber schon in diesem Zusammenghang eingeräumt, zeigte sich beim Wintereinbruch am Mittwoch, dass die Räum– und Streufahrzeuge nicht überall gleichzeitig für gut passierbare Straßen sorgen können. Vielmehr erfolgt dabei eine Priorisierung aufgrund der Bedeutung der Straßen. Abgesehen von Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen sind innerörtlich die Städte und Gemeinden für den Winterdienst zuständig. Und auch dort gibt es bei der Reihenfolge eine Priorisierung.







Von einem Verkehrschaos, wie es zum Beispiel aus Südbaden gemeldet wurde, blieb der Ostalbkreis zwar verschont. Dennoch ist die Liste des Polizeipräsidiums mit den Unfällen wegen Schnee oder Glatteis recht lang:







Eine 55-​jährige VW-​Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr bei Heubach die K

3282, als sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle verlor und von derStraße abkam. Hierbei entstand an ihrem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 3000Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.Auf der B 29 in Böbingen stieß ein Autofahrer an der Kreuzung zurRosensteinstraße infolge Straßenglätte gegen einen Lkw. Bei dem Unfall, der sicham Mittwoch gegen 12.25 Uhr ereignete, entstand ca. 6000 Euro Sachschaden. DerUnfallverursacher ließ in der Folge sein nicht mehr fahrbereites Autoabschleppen.In der Düsseldorfer Straße in Aalen ereignete sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhrein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Kia war in Richtung Aalen unterwegs undmusste an einer Ampel beim Kulturbahnhof abbremsen und rutschte bei Straßeglätteauf einen Pkw VW Golf auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000Euro. Verletzt wurde niemand.Kurze Zeit später ereignete auf der Haller Straße in Rosenberg infolgeStraßenglätte ein weiterer Unfall. Der Fahrer eines Pkw BMW war noch mitSommerreifen unterwegs, als er über eine Verkehrsinsel fuhr und ca. 5000 EuroSachschaden verursachte. Sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit undwurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb unverletzt.In Westhausen rutsche die Fahrerin eines Pkw VW Up gegen 12.45 Uhr bei einemKundenparkplatz eines Discounters, der sich in der Baierhofer Straße befindet,gegen ein Verkehrszeichen und verursachte hierbei ca. 500 Euro Sachschaden.Der nächste Glätteunfall ereignete sich in Mögglingen. Eine 19-​jährige Fahrerineiner Mercedes A-​Klasse fuhr von Heuchlingen nach Mögglingen und rutschte ineiner scharfen Kurve in der Heuchlinger Straße nach links in den Gegenverkehr.Die 22-​jährige entgegenfahrende Passat-​Lenkerin konnte den Zusammenstoß nichtmehr vermeiden. Beim Unfall entstand ca. 5000 Euro Sachschaden, der Pkw Passatwurde abgeschleppt.Kurz nach 13 Uhr wurde eine weitere Autofahrerin von dem Wintereinbruchüberrascht. Sie war auf der K 3292 zwischen Unterkochen und Oberkochenunterwegs, als sie ohne Fremdbeteiligung bei Straßenglätte einen Unfallverursachte und in die Leitschutzplanke krachte, wobei 9000 Euro Sachschadenentstand.Gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der Gemarkung Jagstzell, A 7 in FahrrichtungUlm, ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta war auf derwinterglatten Straße zu schnell unterwegs und fuhr auf der linken Fahrspur einemvorausfahrendem Pkw Skoda hinten auf, der sich zu diesem Zeitpunkt imÜberholvorgang befand. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Skoda-​Fahrerleicht. Das Auto des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Der Schaden an denAutos beläuft sich auf ca. 15000 Euro.Ein weiterer verletzter Verkehrsteilnehmer wurde in Aalen gegen 13.35 Uhrregistriert. Der verletzte Rollerfahrer stürzte bei Straßenglätte in der OberenBahnstraße und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.Der Schaden an seinem Fahrzeug blieb gering..

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



564 Aufrufe

605 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen