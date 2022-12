Ehepaar Schubert aus Alfdorf feiert Diamant-​Hochzeit

Foto: astavi

Das Ehepaar Gertrud und Alexander Schubert aus Alfdorf-​Hellerhof feiert am heutigen Dienstag die diamantene Hochzeit. Viele Jahrzehnte engagierte sich das Ehepaar ehrenamtlich in der Kirche.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Thorsten Vaas

„Wie wir uns kennengelernt haben?”, wiederholt Alexander Schubert und schaut dabei seine Ehefrau Gertrud: „Darf ich es verraten?” Alexander Schubert kam in Dresden zur Welt. Nach dem Abitur studierte er Forstwirtschaftswesen. Und dann beschloss er, als Pastor anderen zu helfen. So ging er in den Westen nach Witten. Er studierte Theologie, und traf Tages eine wunderschöne Frau. Vom ersten Augenblick an hatte sie sein Herz erobert. „Die gleiche Gefühle hatte auch ich“, bestätigt seine Frau.

