Ausflugstipp: Ott-​Pausersche Silberwarenfabrik Schwäbisch Gmünd

Das Silberwarenmuseum ist das älteste erhaltene Fabrikgebäude in Schwäbisch Gmünd. Die Fabrik wurde 1845 errichtet und gilt als einmaliges Zeugnis der Wirtschafts– und Kulturgeschichte. Wer die Silberwarenfabrik heute betritt, unternimmt eine Reise zu den Anfängen der Industrialisierung.

Die Fabrik war ein Produktionsort von Bijouterien, also von Schmuck und Silberwaren wie Tabakdosen, Kerzenständern, Feuerzeugen und Essbesteck. Die Silberwaren wurden in großer Stückzahl aufgelegt und in Arbeitsteilung hergestellt. Früher arbeiteten in der Fabrik Ott-​Pauser Goldschmiede, Graveure, Ziseleure und Poliererinnen. Heute wird in der Fabrik nicht mehr produziert. Nur zu besonderen Anlässen werdem die alten Geräte vorgeführt.







Die Ott-​Pausersche Fabrik ist auf deine​-ostalb​.de sowie hier und auf komoot zu finden.





