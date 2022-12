Störche auf Reisen: Warum Zozu sterben musste

Vor fünf Jahren begleitete unsere Zeitung „Die gefährliche Reise der Störche“. Das Projekt beobachtete drei Störche auf dem Weg nach Süden und zurück. Nur einer lebt noch, sagt der zuständige Ornithologe vom Max-​Planck-​Institut. Dabei ließe sich mancher Storchentod verhindern.

Mittwoch, 28. Dezember 2022

Gerold Bauer

Im Frühjahr 2021 ist Zozu nicht heimgekommen. Die im Mai 2013 in Böhringen bei Radolfzell geschlüpfte Weißstörchin war nach ihrer Winterreise nach Spanien jedes Jahr an den Bodensee zurückgekommen, seit ihrem dritten Lebensjahr brütete sie auf jenem Dach, wo sie zur Welt gekommen war. Vergangenes Jahr im Frühjahr saß ein anderer Vogel in diesem Nest.





