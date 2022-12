Bettringen: Nachbarn löschen brennende Wäsche

Foto: gäss

In der Neißestraße wurde am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Das Feuer konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr von den zur Hilfe geeilten Nachbarn gelöscht werden.

Freitag, 30. Dezember 2022

Alexander Gässler

22 Sekunden Lesedauer



Nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei hatte die 30-​jährige Bewohnerin ein Tuch auf eine Lampe gelegt, das hierdurch zu schwelen anfing. Als sie es anschließend in einen Wäschekorb mit Bekleidung auf den Balkon warf, entzündetet sich dieser.



Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften im Einsatz.









Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



332 Aufrufe

91 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen