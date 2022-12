Aufstockung Taubentalareal: 15 neue Wohnungen

Visualisierung: traumwerk

Mehr Wohnraum, aber weniger Flächenversiegelung – dieser Spagat soll mit dem neuen Bauprojekt im Taubental gelingen. Das Gebäude, in dem derzeit „Action“ und „Bikes n Boards“ untergebracht ist, bekommt ein zweites Stockwerk.

Dienstag, 06. Dezember 2022

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Baubeginn soll im Februar 2023 sein. Bis dieser Termin feststand, war es allerdings ein langer Weg.

Welceh Schwierigkeiten dem Bauhernn Horst Welz begegneten und warum man sich für einen Holzbau entschied, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.